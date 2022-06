Orrore in mare, bagnante trova prima un fegato e poi un rene

Giallo a Latina, dove il mare ha restituito quelli che sembrano essere due organi umani: un fegato e un rene. A fare la macabra scoperta è stata una bagnante a Foce Verde nei pressi di uno stabilimento balneare. I ritrovamenti sono stati fatti in due momenti diversi. L'allarme è stato dato una prima volta ieri, quando è stato individuato il fegato. E il secondo oggi, col ritrovamento del rene.

Il tratto di mare è lo stesso per i due casi ed è intervenuta la Capitaneria di porto. La Procura ha aperto un'inchiesta. Sono ora in corso le indagini per capire come quelli che sembrano essere resti umani possano essere finito in mare. Gli esami di laboratorio già disposti, dovranno chiarire quanto accaduto.