Alluvione in Toscana, allagata anche Marina di Pisa: "È esondato il mare"

Dopo la pioggia, il vento e la mareggiata: drammatica situazione nella mattina di oggi 3 novembre a Marina di Pisa colpita da forti raffiche di vento e da un mare mosso che sta entrando nell'abitato trasformando le strade in veri e propri fiumi di acqua salata.

Allagato anche il porto.

Le immagini pubblicate sui social dai passanti raccontano della città costiera spazzata dal vento di libeccio con raffiche che alla foce dell'Arno hanno sorpassato anche i 100 chilometri orari. Onde alte 5 metri hanno superato le scogliere e il mare è entrato in città.

Si tratta del colpo di coda della tempesta Ciaran in transito sull'Italia. Dall'Atlantico si avvicina una nuova intensa perturbazione associata ad un profondo vortice ciclonico, che riporterà condizioni di severo maltempo sull'Europa centro-occidentale nel weekend con venti nuovamente di tempesta. "Anche l'Italia verrà coinvolta con piogge e temporali talora di forte intensità da Nord a Sud tra sabato sera e domenica" avverte Ferrara di 3bmeteo.com. Saranno colpite in particolare le regioni del Nord e del versante tirrenico, mentre sulle Alpi nevicherà a tratti fin verso i 1200-1400m. Il tutto accompagnato da venti nuovamente molto forti tra Ostro, Libeccio e Ponente, con raffiche talora superiori ai 90-100km/h in particolare su Tirreno e crinali appenninici. Il passaggio del fronte sarà abbastanza rapido, tuttavia sono previste piogge talora abbondanti su terreni già intrisi d'acqua a causa delle recenti ondate di maltempo, quindi vi sarà il rischio di nuove criticità idrogeologiche.