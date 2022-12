Maremoto a Stromboli causato da frane di lava

Due frane di lava sulla Sciara del Fuoco a Stromboli, nelle Eolie, sono cadute in mare nel pomeriggio e sollevando le onde e provocando un leggero tsunami di circa un metro e mezzo. Immediate sono suonate le sirene d'allarme ma non vi sarebbero danni. L'evento è stato registrato alle 14:10 e poi alle 16:35. C'è stato un trabocco lavico dall'area craterica Nord in concomitanza del quale è continuata un'intensa attività esplosiva alle bocche.

Si è poi verificata un'esplosione più intensa dall'area craterica centro-meridionale. L'onda di maremoto creata si è progressivamente affievolita e non ha avuto nessuna conseguenza sulla terraferma e sulla navigazione mentre a creare qualche problema è stata la cenere che è scesa dal vulcano. Disagi in particolare nella zona di Piscità, dove sono stati allontanati otto residenti.

"Ho sentito il sindaco dell'Isola e sono in contatto con il Capo del Dipartimento di Protezione civile. Le notizie da Stromboli sono per fortuna rassicuranti: l'onda da tsunami di questo pomeriggio, alta un metro e mezzo, non ha fatto vittime ma solo danni non significativi. Mi conforta sapere che i sistemi di allarme abbiano funzionato e che il Centro operativo comunale sia stato prontamente istituito. Si lavora per dare temporanea sistemazione ad una trentina di cittadini invitati a lasciare a titolo precauzionale le proprie abitazioni", ha dichiarato in una nota Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.