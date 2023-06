Margherita Ceschin trovata morta in casa, il corpo sul divano e la stanza da letto a soqquadro

Furto finito in tragedia o malore. Attorno a queste due ipotesi principali ruotano le indagini per la morte di Margherita Ceschin, la donna di 72 anni trovata priva di vita nella serata di sabato 24 giugno nella sua casa di Conegliano (Treviso) in via XXVIII Aprile.

Come si legge su TrevisoToday, l'anziana aveva appuntamento a cena con delle amiche che, non vedendola più arrivare, si sono insospettite e hanno dato l'allarme al vicino di casa. L'uomo ha bussato alla porta ma senza ottenere risposta così scavalcato dal propri terrazzino per raggiungere la casa della donna. A quel punto ha visto la 72enne immobile sul divano del soggiorno. La portafinestra del terrazzino era semiaperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano e il medico legale.

Un primo esame non ha fatto emergere segni di violenza sul corpo. Gli inquirenti si sono accorti però che la camera da letto della donna era stata messa completamente a soqquadro. Due le piste più accreditate: la prima ipotesi è quella del furto in casa, la seconda quella di un malore. Le due cose potrebbero essere anche correlate con l'anziana che si è trovata i ladri in casa e si è sentita male. Sarà l'autopsia a fare luce sulle esatte cause del decesso.

Continua a leggere su Today.it...