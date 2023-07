Margherita Ceschin brutalmente uccisa in casa, c'è la svolta: quattro arresti (uno è l'ex marito)

C'è la svolta nelle indagini sull'omicidio una donna di 72 anni, Margherita Ceschin, ritrovata priva di vita nella sua abitazione a Conegliano il 24 giugno scorso.

I carabinieri di Treviso hanno arrestato quattro persone: si tratta del presunto mandante del delitto, l'ex marito della vittima, 80 anni, che avrebbe agito in concorso con una donna di 32 anni di origini dominicane e di due connazionali della donna, 38 e 41 anni, quest'ultimo trovato anche in possesso di circa tre etti di cocaina.

Il movente, secondo le ipotesi degli investigatori, andrebbe ricercato principalmente nei forti attriti tra gli ex coniugi. Liti che sarebbero state determinate da ragioni patrimoniali legate alla pratica di divorzio che la coppia aveva incominciato.

Le indagini erano partite seguendo sia la pista della rapina finita tragicamente sia quella del delitto maturato in contesto familiare. I fermati sono stati rintracciati in provincia di Treviso e non hanno opposto resistenza; sono poi stati trasferiti nelle carceri di Treviso e Venezia.

L'omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano

La morte di Margherita Ceschin sarebbe avvenuta in un'ora imprecisata tra la sera del 23 giugno e quella 24 giugno scorsi. Aveva sentito l'ultima volta una delle figlie proprio la sera di venerdì 23. La donna aveva un appuntamento con delle amiche per cena, ma non si era presentata. Di lì l'allarme.

Un vicino di casa, scavalcando dal proprio balcone, aveva raggiunto l'abitazione dell'anziana. Una portafinestra era semiaperta e la donna era sul divano, priva di vita. La camera da letto era a soqquadro e alcuni oggetti spariti. Il cellulare dell'anziana era stato trovato rotto. Margherita Ceschin indossava il pigiama quando è stata ritrovata cadavere. Secondo l'autopsia, sarebbe stata prima colpita alla testa, poi soffocata con un cuscino. Il killer, facendo forza quasi certamente su una gamba, le aveva anche sfondato il torace.

Madre di due figlie e nonna di tre nipoti, Margherita Ceschin si era trasferita da qualche anno da Ponte di Piave a Conegliano per avvicinarsi a una delle figlie, all'anziana madre (morta poi per il Covid) e al fratello. Una signora semplice ed elegante, benvoluta da tutti e adorata dai nipoti. Gli sviluppi della drammatica vicenda lasciano attonita l'intera comunità.

