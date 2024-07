Margherita Ceschin uccisa in casa: arrestata una 23enne "mediatrice" nell'omicidio

C'è un nuovo arresto per l'omicidio di Margherita Ceschin, la donna di 72 anni uccisa nella propria casa di Conegliano (Treviso) il 24 giugno 2023. Per la morte dell'anziana di origini dominicane è indagato il marito 80enne Enzo Lorenzon, e altre due persone: Jose Mateo Garcia e Sergio Lorenzo, i sicari che Lorenzon avrebbe assoldato per far uccidere la moglie dietro un compenso di circa un milione di euro.

Chi è la 23enne arrestata

I carabinieri di Treviso hanno ora arrestato anche Kendy Maria Rodriguez, 23enne dominicana accusata di aver fatto da intermediaria tra i sicari e il marito ottantenne della 72enne. Come riporta TrevisoToday, la giovane era già indagata nel secondo filone di inchiesta con l'accusa di aver fatto da intermediaria tra i sicari e il marito. La giovane è la compagna dell'uomo che la notte dell'omicidio avrebbe fatto da palo ai due sicari. Nelle ultime settimane Kendy Rodriguez avrebbe cercato di ottenere un duplicato del proprio passaporto tornare nella Repubblica Dominicana. È stata quindi fermata dai carabinieri a Pavia ed è stata posta agli arresti domiciliari lcon il braccialetto elettronico per scongiurare il pericolo di fuga.

Il delitto Ceschin

Margherita Ceschin è stata uccisa tra la sera del 23 giugno e quella 24 giugno dello scorso anno. L'allarme è stato lanciato da alcune amiche con le quali aveva appuntamento per una cena alla quale non si è mai presentata. È stata ritrovata esanime sul divano nell'appartamento di Conegliano messo a soqquadro e con la portafinestra era stata lasciata semiaperta. Dopo le prime ipotesi su un malore, l'autopsia ha rivelato che l'anziana è stata prima colpita alla testa, poi soffocata con un cuscino. Il killer, facendo forza quasi certamente su una gamba, le aveva anche sfondato il torace.

Madre di due figlie e nonna di tre nipoti, Margherita Ceschin si era trasferita da qualche anno da Ponte di Piave a Conegliano per avvicinarsi a una delle figlie, all'anziana madre (morta poi per il Covid) e al fratello.