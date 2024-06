Maria Cesaria, l'insegnante morta annegata davanti all'amica: era il primo giorno di vacanza

Era il primo giorno di mare dopo gli scrutini, ma si è trasformato in tragedia. Maria Cesaria Petracca, insegnante di 62 anni, per tutti "Sara", è morta annegata nel mare di Ladispoli nella zona di Torre Flavia. Con lei c'era un'amica, un'altra insegnante, che si è salvata ma è sotto choc. La procura di Civitavecchia sul caso ha aperto un'indagine.

La tragedia è avvenuta intorno alle 14. Le due insegnanti erano in mare, le onde le hanno scaraventate contro gli scogli. Tre agenti della polizia locale, di pattuglia sulle spiagge della Riserva Naturale di Torre Flavia, sono intervenuti ma era già tardi per Sara. Con loro anche il personale della Capitaneria e il 118. Tratta in salvo l'amica, che è stata trasportata all'Aurelia Hospital.

Maria Cesaria o meglio "Sara" insegnava lingue e nel corso degli ultimi anni aveva aiutato molti a ottenere i certificati Cambridge e Trinity. Nel corso della carriera ha insegnato nelle scuole di Ronciglione e Capranica e aveva una passione per il Regno Unito e l'Irlanda. "Dal mio trasferimento a Ronciglione, non esagero, centinaia di ragazzi sono stati certificati e attrezzati per la vita con uno strumento importantissimo, le certificazioni linguistiche. Ragazzi avvezzi a sostenere esami oggi che domani saranno più pronti a fare scelte specifiche e impegnative verso istituti secondari di secondo grado e, successivamente, verso prestigiose sedi universitarie, italiane ed estere", scriveva sui social.