Uccide la mamma con una coltellata alla schiena, poi si siede sul marciapiedi e rimane immobile

Una sola coltellata alla schiena, fatale. Maria Dolores Cannas, casalinga di 57 anni, è morta a Sinnai (nell'hinterland di Cagliari) dopo che il figlio convivente, di 27 anni, l'ha colpita durante una lite domestica. È successo nel pomeriggio di domenica 16 giugno in un'abitazione di via Monte Genis, poco dopo le 16. A chiamare i soccorsi è stato il marito della casalinga, un giardiniere, che si trovava in un'altra stanza dell'appartamento al momento dell'aggressione. Nell'abitazione sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Quartu Sant'Elena. Il figlio della vittima, Andrea Tidu, nel frattempo si era allontanato: è stato poi rintracciato nelle vicinanze e fermato per omicidio. I tentativi dell'equipe del 118 di rianimare la donna sono stati vani: sarebbe morta per un'emorragia interna dovuta alla perforazione di un polmone.

Stando a una primissima ricostruzione degli inquirenti, madre e figlio avrebbero litigato in casa, pare per futili motivi. Lo scontro è degenerato e il giovane ha impugnato il coltello per conficcarlo nella schiena della donna: un solo fendente. Poi è uscito di casa, ma in un'altra stanza dell'appartamento c'era anche il padre. È stato lui a intervenire subito e chiamare i soccorsi, ma la ferita provocata dal coltello si è rivelata fatale per la donna.

Nel frattempo il figlio è uscito di casa, scappato, ma non ha fatto molta strada. Scattate immediatamente le ricerche, i carabinieri lo hanno bloccato a circa 150 metri dall'abitazione: era immobile in strada, seduto sul marciapiedi, in stato confusionale. Lì è stato fermato dai militari. Le indagini ora dovranno ricostruire la dinamica esatta della tragedia.

"Una notizia terrificante che ha sconvolto la nostra comunità", ha commentato la sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu. Sul posto sono intervenuti anche il magistrato di turno, Enrico Lussu, e il medico legale.