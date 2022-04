Morta a 17 anni dopo un ricovero per febbre: fatale una polmonite fulminante

Ad uccidere Maria Elia, la ragazza di 17 anni deceduta domenica scorsa all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, sarebbe stata una polmonite fulminante, non collegata al Covid 19. L'azione combinata tra un virs e il batterio dello stafilococco è risultata fatale per la ragazza di Balanzano, entrata in ospedale con febbre e mal di testa, per poi non uscire mai più. É questa l'ipotesi principale che emerge dall'autopsia eseguita sulla salma della ragazza dalla dottoressa Donatella Fedeli, la consulente incaricata dalla Procura.

All'esame autoptico, avvenuto nell'ospedale perugino, hanno preso parte anche i consulenti incaricati dalla famiglia Elia, i dottori Carmine Gallo e Andrea Fornari. Dai primi elementi dell’autopsia di venerdì, non sono emerse con evidenza le cause della polmonite bilaterale che ha ucciso la 17enne.Alcune ragioni collegabili al decesso sono state escluse, come ad esempio un contagio da Covid 19. Il tampone molecolare effettuato in osoedale ha dato esito negativo. L'ipotesi principale dei sanitari è che il virus e il batterio abbiano innescato la polmonite, poi risultata fatale per Maria. Saranno fondamentali gli esami istologici per avere qualche informazione più certa sulle cause del decesso.

La 17enne era arrivata in ospedale con febbre e mal di gola, poi ha iniziato ad accusare problemi respiratori. Nell'arco di poche ore, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e in maniera irreversibile. Tanto da finire in terapia intensiva nell'arco di poco tempo. Ma i tentativi non sono riusciti a scongiurarne la morte. Il decesso è avvenuto 36 ore dopo il suo arrivo al nosocomio. Nel frattempo prosegue l'indagine degli inquirenti, che cercheranno di individuare eventuali responsabilità nella "catena medica" che si è occupata della ragazza.I genitori di Maria, come sottolineato anche dal padre in un post pubblicato su Facebook, chiedono verità e chiarezza.I funerali di Maria verrano celebrati domani, sabato 2 aprile, nella chiesa di San Bartolomeo a Ponte San Giovanni di Perugia.