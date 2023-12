Marito e moglie trovati cadaveri in casa: erano morti da giorni

I cadaveri di due coniugi sono stati trovati all'interno della loro abitazione a Favara, in provincia di Agrigento. La donna riversa per terra con una ferita alla testa. Il marito era invece sul letto. Si chiamavano Maria Fiorilli e Paolo Lombardo, entrambi di 76 anni. A fare la scoperta dei corpi senza vita è stata una nipote che ha subito chiamato i carabinieri.

La prima ipotesi degli investigatori, ancora da confermare, è che l'uomo abbia avuto un malore e la donna abbia sbattuto la testa dopo una caduta.

La morte risalirebbe ad alcuni giorni prima del ritrovamento, secondo quanto riporta AgrigentoNotizie. La coppia viveva in una palazzina di due piani e aveva due figli che vivono altrove: uno in Toscana e l'altro in Germania.

Sul posto è giunto in serata il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Il reparto scientifico dei carabinieri ha eseguito i rilievi. I militari intervenuti hanno trovato l'abitazione in disordine e il cane della coppia che vegliava i due cadaveri.

