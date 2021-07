Maria Greco, la donna uccisa dal marito con un coltello da cucina

È stato arrestato dai carabinieri per l'omicidio della moglie avvenuto ieri pomeriggio a coltellate in via Boiardo, al quartiere Salinella di Taranto, Cosimo Marseglia, 75 anni, che poi ha tentato il suicidio non riuscendoci ed ora è piantonato in ospedale. La vittima è Maria Greco, 71 anni, casalinga, ritrovata senza vita nella loro abitazione. Nel corso degli accertamenti di polizia giudiziaria, dalle testimonianze e dalla ricostruzione tecnica della scena del crimine a cura della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo dell'Arma, è emerso che l'uomo, intorno alle 15,30, ha sferrato diversi colpi con un coltello da cucina contro la donna che si trovava in camera da letto fino a causarne la morte.

Maria Greco, la donna uccisa dal marito a Taranto

Subito dopo il folle gesto, l'uomo avrebbe a sua volta tentato di togliersi la vita autoinfliggendosi, con la stessa arma, delle coltellate alla gamba e all'addome, ma senza realizzare il suo proposito suicida. Verso le 18,30 il figlio della coppia, recatosi nell'abitazione dei genitori, ha scoperto l'accaduto, chiedendo l'intervento immediato dei sanitari. Marseglia è stato subito soccorso da personale del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, dove è stato medicato e giudicato guaribile in venti giorni.

Successivamente è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Moscati, dove è piantonato a vista dai militari della compagnia di Taranto. L'autopsia, su disposizione della procura jonica che ha coordinato le indagini attraverso il sostituto procuratore Enrico Bruschi, sarà effettuata nei prossimi giorni. L'arma del delitto e l'appartamento teatro del crimine sono stati sequestrati.