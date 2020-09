Tragedia in casa: trovata morta sotto la doccia dai genitori

Dramma a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. Una donna di 37 anni, Maria Immacolata Bisanti, è stata trovata senza vita nella doccia di casa. A fare la terribile scoperta della tragedia sono stati i genitori, rientrati a casa nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 20 settembre. La coppia ha immediatamente chiamato il 118, ma purtroppo l'intervento dei sanitari è risultato inutile. Inizialmente si era temuta una folgorazione, anche perché vi è una lavatrice nel bagno di casa. Ma l’ipotesi, per il momento, non ha trovato corpo. E, in ogni caso, non sembra che si siano registrati cortocircuiti in casa.

Gagliano del Capo, Maria Immacolata Bisanti morta sotto la doccia

Domiciliata in Emilia Romagna, la donna era rientrata giusto ieri nella nativa Gagliano del Capo, per trascorrere un periodo con la propria famiglia. In questi giorni, peraltro, in paese vi è fermento per le elezioni e quindi è probabile che avesse fatto ritorno anche per quest’occasione. Purtroppo, però, nel tardo pomeriggio, è successo qualcosa. Qualcosa che non le ha lasciato scampo. Una caduta? Un malore? Sono alcune fra le teorie per cercare di inquadrare questo decesso, del tutto inatteso. Di certo, un incidente domestico che è risultato fatale, se è vero che gli operatori del 118, una volta arrivati sul posto, hanno tentato per oltre 45 minuti, disperatamente, di rianimarla. Non c’è stato verso.

Sul posto è stato richiesto anche un intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, proprio perché la prima segnalazione riguardava un’ipotesi di folgorazione, ma è tutto da verificare. Al momento, l'ipotesi principale è quella che la donna possa essere stata colta da infarto. Per i rilievi, in via XXIV Maggio, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gagliano del Capo. Il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento della salma nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per un’ispezione cadaverica.