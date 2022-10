Anziana trovata morta sgozzata in casa

Omicidio nella prima mattinata di oggi a Parè di Conegliano, in provincia di Treviso. Un 57enne, Ippolito Zandigiacomi, per cause in corso di accertamento, avrebbe ferito mortalmente alla gola, sgozzandola, la madre 87enne, pensionata, Maria Luisa Bazzo. La tragedia è stata scoperta attorno alle 8.30 del mattino di oggi, 24 ottobre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Conegliano che ora indagano sulla vicenda