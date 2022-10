Sgozza mamma Maria Luisa e le taglia i polsi, Ippolito era stato denunciato per stalking

Ippolito Orsolina Zandegiacomo, l'uomo che ieri ha ucciso la madre Maria Luisa Bazzo sgozzandola e tagliandole i polsi a Parè di Conegliano (Treviso) era stato denunciato alcuni mesi fa per stalking da una donna. Il 57enne era convinto che lei fosse "la sua ragazza" e ricambiasse i suoi sentimenti e per questo la perseguitava. Uno stato che viene definito dagli esperti come "delirio florido": una realtà fittizia, esistente solo nella sua mente. Non si trattava di atti persecutori violenti, per stessa ammissione della vittima che ha riferito ai carabinieri che l'uomo si presentava spesso, senza motivo, sul suo posto di lavoro. E' il raggelante retroscena che emerge dalle indagini sull'omicidio di Parè di Conegliano, avvenuto nella prima mattinata di lunedì 24 ottobre in una palazzina di via Einaudi. Maria Luisa Bazzo, madre di ippolito, aveva 87 anni. Lui l'ha uccisa e poi ha chiamato le forze dell'ordine.

Della fantomatica "morosa" aveva parlato ieri un conoscente di Ippolito, Gianni Somera: il 57enne gli aveva raccontato che doveva andare a Padova per pregare, sperando che la donna restasse incinta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maria Luisa sgozzata dal figlio Ippolito

Maria Luisa Bazzo, al culmine dell'ennesimo litigio con il figlio, sarebbe stata aggredita ferocemente con un coltellaccio da cucina, con una lama di venti centimetri: fendenti fatali sono stati inferti al collo, a sgozzare la pensionata, e su entrambi i polsi. "Come se avesse tentato di tagliarle le mani": trapela dagli inquirenti. Il patologo Antonello Cirnelli, su delega del pubblico ministero Michele Permunian, eseguirà un esame esterno della salma. Il figlio Ippolito, dopo la telefonata ai carabinieri in cui ha rivendicato l'omicidio («Venite ho ammazzato mia madre»), ha tentato di barricarsi in casa. I militari, dopo aver sfondato la porta, sono stati aggrediti verbalmente ("Maledetti, vi ammazzo tutti": le sue parole) e poi fisicamente dal 57enne che avrebbe cercato, sempre con un coltello, di togliersi a sua volta la vita.

Ippolito Orsolina Zandegiacomo, subito sedato, è stato accompagnato in ospedale a Conegliano dove ancora si trova, piantonato dai carabinieri, in attesa di essere trasferito in carcere o in un'altra struttura forse più idonea. La Procura di Treviso farà eseguire una perizia psichiatrica. Da tempo in cura presso il centro di salute mentale di Conegliano, l'uomo percepiva una pensione di invalidità a causa del suo precario stato di salute.