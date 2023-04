Tragico schianto contro un palo: morte due sorelle

Non hanno avuto scampo, lo schianto è stato violentissimo. Due sorelle di 75 e 77 anni, Maria e Margherita Grimaldi, sono morte in un incidente stradale che si è verificato nei pressi del campo sportivo di Santa Ninfa, in provincia di Trapani.

Le due anziane donne viaggiavano su un'auto che è finita contro un palo terminando la corsa sotto un ponte.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri con tanto di cesoie hanno estratto il corpo di una delle due donne dalle lamiere. L'altra sorella a è stata, invece, sbalzata fuori dall'auto. Per le sorelle Grimaldi non c'è stato nulla da fare.