Si è dichiarato innocente Michele Gaglione, fratello di Maria Paola Gaglione, la 20enne morta nella notte tra venerdì e sabato ad Acerra in provincia di Napoli. Gaglione è stato ascoltato dal gip di Nola Fortuna Basile in sede di udienza di convalida del fermo, dovendo rispondere del reato di omicidio preterintenzionale. Il trentenne, assistito dall'avvocato Domenico Paolella, ha confermato di aver inseguito con il suo scooter la sorella Maria Paola ma ha spiegato che l'intento non era di farla cadere e ha negato la circostanza dello speronamento come causa dell'incidente a seguito del quale la sorella è morta.

"Per la morte di Maria Paola Gaglione devono pagare tutti"

Al giudice Michele Gaglione ha raccontato che stava inseguendo la sorella perché voleva parlarle e perché voleva recuperare il rapporto spezzato con lei a seguito della relazione con Ciro Migliore, uomo trans, anch'egli a bordo dello scooter con Maria Paola. Nel corso dell'inseguimento, ha proseguito, si è accorto che il mezzo a bordo del quale viaggiavano Ciro e Maria Paola è sbandato e che i due sono caduti. Il giudice si è riservato di decidere: la decisione è attesa nel pomeriggio. Intanto però Rita Buonadonna, madre di Ciro, a Repubblica dichiara che tutti devono pagare per la morte di Maria Paola: "Devono pagare Michele, la mamma e il papà. Tutti e tre devono pagare. Ma quale incidente, non è vero".

L'avvocato Paolella ha anche negato che Gaglione abbia definito "infetti" Maria Paola o Ciro: "Antonio non ha mai detto quella frase ("Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata da quella", ndr), non risulta nei verbali e neppure l'ha detto quando è stato ascoltato la prima volta dai carabinieri. La famiglia? E' devastata, con una figlia morta e un figlio in carcere...".