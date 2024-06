Maria Teresa, l'infermiera trovata morta nel suo letto: il nipote confessa l'omicidio

Svolta nelle indagini per la morte di Maria Teresa Flores Chavez, la 65enne di origine peruviana trovata morta nella sua casa di Firenze ieri 24 giugno. Il nipote, un ragazzo di 17 anni che viveva con lei, avrebbe confessato di essere l'autore dell'omicidio.

Il ragazzo è stato fermato nella notte. Il giovane conviveva con la nonna e il nonno, ma quest'ultimo nella notte tra domenica e lunedì era fuori città. L'omicidio è avvenuto proprio quando nonna e nipote erano soli in casa.

I sospetti si sono concentrati da subito sul ragazzo. Come spiega FirenzeToday, era stato proprio lui a dare l'allarme chiamando un vicino. Gli avrebbe detto di aver trovato la nonna morta e di essere stato a sua volta vittima di un'aggressione, probabilmente da parte di un ladro che lo aveva colpito al volto per poi fuggire. Sarebbe stato tradito dalle incongruenze del racconto e dall'assenza di segni di effrazione sulla porta. La 65enne presentava invece segni sul collo, forse è stata strangolata.

Maria Teresa lavorava al centro diurno Stella del Colle, struttura semi residenziale per malati di Alzheimer. "Non possiamo rimanere inermi di fronte a quello che ti è successo cara Teresa. Sei stata preziosa per noi e per i nostri ospiti sempre disponibile e amorevole. Che la terra ti sia lieve", si legge in un messaggio della struttura in ricordo della donna.