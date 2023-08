Furgone sbanda e precipita dal cavalcavia: morto dopo un volo di 30 metri

Un uomo di 34 anni, Mariano Spatola, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sabato 5 agosto 2023, poco dopo la mezzanotte, sulla SP 691, denominata Fondo Valle Sele, al Km. 18,200 in direzione Lioni, nel territorio del comune di Calabritto, in provincia di Avellino. Per cause ancora da accertare, il 34enne ha perso il controllo del suo furgone, precipitando dal cavalcavia e schiantandosi nel dirupo sottostante, dopo un volo di circa 30 metri. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo a Mariano, titolare di una pizzeria: il 34enne è morto sul colpo.

Furgone precipita dal cavalcavia: morto 34enne

A lanciare l'allarme è stato un passante che si è accorto del furgone che era precipitato e ha chiamato subito i soccorsi. I pompieri arrivati sul posto si sono subito attivati per soccorrere gli eventuali occupanti del furgone. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine, l'ambulanza del 118 e la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni. Raggiungere il luogo in cui era precipitato il furgone non è stato semplice per i soccorsi a causa della fitta vegetazione: quando i vigili del fuoco lo hanno raggiunto il conducente era già deceduto.

Il cadavere è stato recuperato con il supporto di una squadra S.A.F. (speleo - alpino - fluviale) intervenuta dal distaccamento di Eboli, Comando di Salerno. Inoltre è stato l'intervento dell'autogru dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli, utilizzata per recuperare il mezzo. I carabinieri della stazione di Calabritto e della Radiomobile di Montella si stanno occupando delle indagini per chiarire l'esatta dinamica della tragedia.

