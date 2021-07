Marina Castangia scomparsa nel nulla, c'è un colpo di scena: "Era lei in quella farmacia"

Una testimone avrebbe visto Marina Castangia all’esterno di una farmacia. Era in fila, per ricevere poi due farmaci, come riscontrato dagli scontrini emessi. Sarebbero compatibili con lo stato di salute della donna

"Chi sa, parli": è questo il senso delle parole del procuratore. Il 7 e 8 maggio, in un Comune vicino a Mogorella, forse c’era Marina Castangia. Si tratterebbe di un colpo di scena clamoroso nella vicenda che riguarda la donna originaria di Cabras e residente a Mogorella scomparsa nel nulla da mesi.

Una testimone avrebbe visto Marina Castangia all’esterno di una farmacia. Era in fila, per ricevere poi due farmaci, come riscontrato dagli scontrini emessi. Sarebbero farmaci compatibili con lo stato di salute della donna scomparsa. Il Procuratore di Oristano, come raccontano oggi i giornali locali, si appella al senso di responsabilità di chi potrebbe sapere qualcosa: un medico o una guardia medica che potrebbe aver prescritto medicinali a Castangia.

I figli non riuscivano a mettersi in contatto con lei da marzo e a maggio ne avevano denunciato la scomparsa. Dopo un lungo periodo di silenzio, a giugno era stato iscritto nel registro degli indagati il compagno della donna.

Marina Castangia è una parrucchiera di 60 anni scomparsa nel nulla

Le indagini proseguono. Marina Castangia è una parrucchiera di 60 anni: originaria di Cabras (Oristano), è svanita nel nulla da maggio da Mogorella. Antonio Demelas, 69 anni, il compagno, era stato indagato dalla Procura per omicidio volontario. "Un atto dovuto" aveva detto il procuratore Ezio Domenico Basso il giorno del blitz del Ris nell'appartamento dell’uomo. L'uomo ha dichiarato di non avere più notizie della sua compagna dal 7 maggio scorso, quando sarebbe tornata nell'abitazione in cui vivevano assieme. Demelas ha anche dichiarato che qualche mese fa Marina Castangia si era già allontanata da casa per raggiungere alcune amiche nella zona di Olbia. L’uomo durante un lungo interrogatorio aveva negato ogni coinvolgimento. La casa è stata passata al setaccio dai carabinieri di Oristano e gli specialisti del Ris di Cagliari, senza che siano emersi elementi di rilievo.

Antonio Castangia, il fratello di Marina, non ha sue notizie da metà febbraio. A una giornalista di "Chi l’ha visto?" Demelas aveva mostrato anche l’abito da sposa che la compagna aveva comprato e le aveva fatto visitare la casa, compresa la camera da letto. La stanza era stata da poco tinteggiata e il letto matrimoniale non c’era più: "Il letto era brutto - ha detto Demelas - e l’ho buttato, Marina voleva cambiare tutto". Il giallo della scomparsa di Marina Castangia è al momento senza soluzione. Gli inquirenti lavorano sugli acquisti di farmaci dei quali la donna ha bisogno. Potrebbe essere la pista decisiva per arrivare alla verità.