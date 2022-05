Marina è scomparsa: "Qualcuno l'ha vista?"

Le tracce di Marina, ragazza 29enne ospite di una comunità di Castellamonte (in provincia di Torino), si sono perse da venerdì 29 aprile. Da quel giorno è scomparsa nel nulla. La cercano i parenti, gli amici e anche la responsabile della struttura che ha lanciato l'allarme: "Se qualcuno la vede, avvisi subito i carabinieri". La madre della ragazza ha diffuso questo appello: "Qualcuno venerdì mattina le ha dato un passaggio con la macchina o l'ha vista su un pullman? Può aver preso il treno a Rivarolo... È una ragazza buona ed è molto socievole con le persone".

Marina, la ragazza scomparsa da Castellamonte: le ultime notizie

Rivolgensosi a chi ha o avrà sue notizie, la mamma ha chiesto di avvisare le forze dell'ordine. "Amici, se avete info contattate le forze dell'ordine", ha aggiunto Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa. "Marina, nata in Moldavia, anni 29. Ospite della comunità terapeutica riabilitativa Tabor, sita in Castellamonte da venerdì 29 aprile è scomparsa, non si hanno sue notizie. Chiunque abbia informazioni contatti le forze dell'ordine o la responsabile clinica della struttura", ha scritto Bruzzone.

Sono ore d'ansia a Castellamonte per le sorti di Marina. Del caso sono stati informati i carabinieri.