Sparò e uccise un ladro: assolto perché "il fatto non costituisce reato"

La sua storia si era presto trasformata da vicenda di cronaca a oggetto di contesa politica. La lunga vicenda processuale di Mario Cattaneo, oste di Casaletto Lodigiano, accusato di aver ucciso con un colpo di arma da fuoco un ladro che tentava di introdursi all'interno della sua osteria nel 2017, si era poi conclusa con un'assoluzione in appello che aveva stupito in molti. Oggi, a distanza di mesi, arrivano le motivazioni della sentenza.

Secondo i giudici Mario Cattaneo non ha sparato accidentalmente ma ha premuto "volontariamente" il grilletto del fucile, "carico" e "senza sicura", mentre si trovava "quanto meno in piedi" e uccidendo il ladro che si trovava a "breve distanza" e di spalle. Una conclusione completamente diversa da quella raggiunta dai giudici che avevano assolto l'oste 70enne nella sentenza di primo grado. Se in quel caso i giudici avevano concluso che il "fatto non sussiste", in Appello i magistrati hanno affermato che "il fatto sussiste, ma non costituisce reato".

Cosa dice la riforma della "legittima difesa" voluta da Salvini

Ma perché se l'oste ha sparato il reato "non sussiste"? La motivazione è molto semplice: è stata applicata in questo caso la riforma del codice penale, fortemente voluta dalla Lega di Matteo Salvini nel 2019, che allarga le maglie della legittima difesa.

In particolare nella riforma dell'articolo 52 del codice penale si afferma che non solo la difesa è "sempre legittima", ma che "agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone". I giudici d'appello hanno ritenuto che questo fosse il caso dell'oste di Casaletto Lodigiano e che la reazione fosse proporzionale all'offesa o ai pericoli corsi dal ristoratore.

Sotto accusa invece le dichiarazioni della moglie e del figlio di Cattaneo sulle quali si era basata la sentenza precedente che sono state ritenute "totalmente inattendibili e inutili". In questo caso i giudici di appello hanno trasmesso gli atti ai pm per valutare se ci sono gli estremi per contestare il reato di "falsa testimonianza".