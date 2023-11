Mario Conti: il famoso alpinista è disperso nei boschi

È ufficialmente disperso. Sono in corso in Valtellina (a Sondrio, nel territorio del Monte Rolla) le ricerche di Mario "Mariolino" Conti, il "ragno della Grignetta" del quale non si hanno più notizie da ieri sera, martedì 14 novembre, dopo un'uscita nei boschi in zona Mossini. Conti, famoso alpinista e guida alpina dal 1969, risiede da qualche tempo a Sondrio, dopo aver abitato a lungo a Mandello del Lario (comune in provincia di Lecco). L'allarme è scattato intorno alle 18 di ieri: Mario Conti, 79 anni, era uscito di casa per una camminata nelle zone di Bassola e Ronchi, ma non è più rientrato. I familiari hanno così dato l'allarme.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Sondrio, i tecnici del soccorso alpino, della scuola alpina della guardia di finanza e i volontari della protezione civile. Dopo una breve sosta nella notte, le ricerche sono riprese all'alba di oggi nei boschi sulle alture a nord di Sondrio. Coinvolto nelle ricerche aeree anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco giunto appositamente da Malpensa.

Chi è Mario "Mariolino" Conti

Classe 1944, Conti fa parte del gruppo dei "ragni di Lecco" dal 1964, un'associazione alpinistica afferente alla sezione di Lecco del Club alpino italiano. I suoi membri sono riconoscibili per il caratteristico maglione rosso che riporta sul braccio sinistro il simbolo del ragno a sette zampe. Con loro ha scritto pagine importanti della storia dell'alpinismo: ha un ricco curriculum fatto di arrampicate e spedizioni extraeuropee, tra cui la prima salita in cordata alla parete ovest del Cerro Torre, in Patagonia, nel 1974. Oltre al Cerro Torre, Conti, detto Mariolino, scalò nel 1975 il Lhotse, sull'Himalaya, e poi vette in diversi continenti, dal Perù all'Algeria.

Continua a leggere su Today.it...