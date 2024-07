Beve un bicchiere di vino alla festa di paese e si sente male, Mario Di Donato muore a 22 anni

Festa di paese segnata dalla tragedia a San Giovanni in Persiceto (Bologna). Mario Di Donato, un ragazzo di 22 anni che lavorava come barbiere nella cittadina, sabato 20 luglio è morto improvvisamente mentre si trovava all'esterno del suo negozio vicino agli stand allestiti per il Funkyland, storico festival dedicato alla musica anni '70 che trasforma il paese bolognese in una discoteca a cielo aperto. Poco prima dell'inizio dell'evento, intorno alle 19.30, la tragedia.

Dopo pochi secondi sono intervenuti i sanitari del 118, nelle vicinanze proprio per garantire assistenza sanitaria ai partecipanti all'evento. Al loro arrivo il ragazzo era già in arresto cardiaco. Nonostante la velocità e l'utilizzo del defibrillatore, gli operatori non sono riusciti a far riprendere il 22enne che è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva in prognosi riservata e dove è morto dopo circa 24 ore. Di Donato viveva con la famiglia a Sant'Agata Bolognese.

Cosa ha ucciso Mario Di Donato

Le cause del decesso sono ancora da chiarire. Di Donato era asmatico e aveva delle allergie. Stando a quanto è stato ricostruito, ha bevuto un bicchiere di vino o di birra, poi il malore e la morte improvvisa. Un violento choc anafilattico, quindi, potrebbe aver stroncato la sua vita. "Un episodio tragico e sfortunato – ha commentato il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti –, il soccorso è stato veramente immediato. Ma il malore è stato così forte che per il ragazzo non c'è stato nulla da fare".

Dopo che si è sparsa la voce del decesso del ragazzo, gli organizzatori dell'evento hanno lasciato un messaggio di cordoglio sui social network: "Speravamo di non dover dare questa notizia giunta da poco, che ha lasciato un sapore amaro a questa edizione. Purtroppo poco prima che iniziasse la serata, immediatamente al di fuori dell'area interessata, un ragazzo appena smontato dal lavoro si è sentito male e si è accasciato. I soccorsi sono giunti rapidissimi perché erano già in zona, e hanno tentato il possibile per salvarlo; si è spento oggi in ospedale. Avevamo assistito alle procedure di soccorso e potete immaginare con che spirito abbiamo affrontato una serata di festa, col pensiero rivolto a quel giovane la cui vita era appesa a un filo, e l'inevitabile sensazione di essergli manchevoli di rispetto. È stato nei nostri pensieri e nelle preghiere. Siamo vicini alla famiglia alla quale esprimiamo il nostro sentito cordoglio".