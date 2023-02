Così Mario Moretti (6 ergastoli per l'omicidio Moro) vive in semilibertà a Brescia

Nuova vita per Mario Moretti, l?uomo condannato a 6 ergastoli per la morte di Aldo Moro. Il 77enne, figura di spicco delle Brigate Rosse, da gennaio vive in un appartamento nella città di Brescia dove svolge attività di volontariato in smart working per un'associazione del territorio. Per due giorni alla settimana, invece, lavora come volontario negli uffici di una Rsa della città.

L?ex brigatista, che nel 1993 dichiarò di essere l?esecutore materiale dell?omicidio di Aldo Moro, non si è mai pentito e dissociato. Moretti, recluso ora nel carcere di Verziano, è in regime di semilibertà dal 1997. Si è preso un appartamento in città, dove ha trascorso il Capodanno e i primi giorni di gennaio senza tornare a dormire in carcere, grazie alle nuove concessioni del Tribunale di Sorveglianza. Quando non è in permesso premio, esce dal carcere al mattino e torna entro le 22. L?ex brigatista può girare liberamente per la città, utilizzando anche l?auto della compagna.