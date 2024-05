Trovato il corpo di Mario Porro, travolto dal torrente sotto gli occhi degli amici 

Dopo diverse ore di ricerche, i vigili del fuoco sono riusciti a individuare il corpo senza vita di Mario Porro, l'uomo che durante l'ondata di maltempo di giovedì 16 maggio è tragicamente caduto nella roggia di Galliano del torrente Serenza a Cantù, in provincia di Como.

Trovato il corpo senza vita di Mario Porro

Il 66enne si trovava nel capannone di via Caduti di Nassiriya, il luogo dove nascono i carri del carnevale canturino, insieme a due colleghi arristi Rolando e Luca, di altre squadre, che come ogni anno stavano lavorando ai loro progetti. Intorno alle 18, terminata la fase più acuta del temporale, il gruppo è uscito per vedere la roggia, che scorre non lontano dal capannone. Le vasche di laminazione avevano funzionato e Vighizzolo, una delle frazioni di Cantù, non era stata allagata.

La roggia di Galliano del torrente Serenza era però in una piena impietosa e i tre amici erano saliti sul ponticello per scattare delle foto. Poi il crollo e la tragedia: Rolando e Luca sono riusciti a salvarsi, mentre Mario ha provato ad aggrapparsi alla gamba dell'amico, prima di essere trascinato via dalla furia del torrente. Le ricerche dei vigili del fuoco sono scattate immediatamente e sono andate avanti fino all'1 di notte. Intorno alle 7 di stamattina le operazioni sono riprese, fino alle 12, quando il cadavere del 66enne è stato avvistato.