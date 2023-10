L'ultima offesa a Marisa Leo, uccisa dall'ex compagno che poi si è suicidato

Un oltraggio alla sua memoria e a quella di tutte le donne vittime di violenza. Il murale realizzato dall'artista Fabio Ingrassia su una delle pareti interne dell'arco di Porta Garibaldi, a Marsala (Trapani), raffigurante Marisa Leo, la donna di 39 anni uccisa lo scorso 6 settembre dall'ex compagno Angelo Reina, che poi si è suicidato, è stato cancellato da ignoti. A darne notizia, con un post sul suo profilo Facebook, è stato lo stesso artista, che aveva realizzato il murale due giorni dopo l'omicidio, avvenuto nelle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo.

"Marisa non c'è più! Il mio dipinto diventato per tutti un simbolo contro le violenze è stato eliminato in questi giorni. Non sono deluso perché hanno distrutto una mia opera, che con tanto lavoro e amore avevo realizzato - ha scritto Ingrassia -. Sono deluso perché, anche se spero sia stato qualche ragazzino ignorante, chi lo ha fatto non ha neanche minimamente pensato a cosa poteva rappresentare per gli altri quella figura, il sacrificio di una donna che ha pagato con il caro prezzo della vita. L'arte comunica e sensibilizza, almeno questo è il suo scopo, almeno questo è il mio. Oggi abbiamo fallito tutti, oggi ho fallito anche io".

Il murale era stato realizzato con materiale adesivo biodegradabile. Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, appresa la notizia, ha invitato l'artista a replicare in modo permanente l'opera in una sala del museo del vino di palazzo Fici, che l'amministrazione intende intitolare a dicembre alla donna uccisa, e Ingrassia ha accettato.

