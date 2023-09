Marisa Leo uccisa dal suo ex a 39 anni. Lui si suicida poco dopo

Ha ucciso la sua ex e si è tolto la vita. Un nuovo caso di omicidio-suicidio è avvenuto ieri sera nel Trapanese, in una zona interna tra le campagne di Marsala e Castellammare del Golfo. Qui un uomo di 42 anni, Angelo Reina, originario di Valderice, ha dato appuntamento all'ex compagna per poi fare fuoco su di lei, forse con un fucile. L'uomo si sarebbe quindi recato su un viadotto non lontano da Castellammare del Golfo sparandosi con una pistola. A trovare il corpo, dopo la segnalazione di un automobilista, è stata la polizia stradale. Sul caso indaga la squadra mobile di Trapani.

Stando alle prime informazioni la vittima si chiamava Marisa Leo, di 39 anni. Lavorava presso un'azienda vitivinicola e si occupava di marketing. La coppia aveva una figlia piccola, ma i due non stavano più insieme da tempo. L'uomo avrebbe chiesto alla ex un incontro "chiarificatore" presso il vivaio di famiglia, nelle campagne di Marsala. Ma si è presentato all'appuntamento armato.

Dopo averla ucciso l'ex compagna, Reina sarebbe ripartito in auto imboccando l'autostrada. A far scattare le indagini è stato un automobilista che transitava lungo l'autostrada A29 e che all'altezza di Gallitello, nel territorio di Calatafimi, ha notato su un cavalcavia un uomo che aveva in mano una pistola. Gli agenti della polstrada arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.

Del caso sono stati informati anche gli investigatori della squadra mobile di Trapani che hanno perquisito la vettura del 42enne suicida, trovando all'interno delle armi. Da qui è partita l'indagine per capire a cosa fossero servite. Un rapido giro di informazioni con le famiglie e gli investigatori hanno appreso che l'uomo avrebbe dovuto incontrare nell'azienda agricola di famiglia l'ex convivente Marisa Leo. Poco dopo la polizia ha trovato l'auto della vittima nei pressi dell'azienda di famiglia dell'uomo, non lontano da Calatafimi. All'interno della proprietà giaceva il corpo di Marisa.

"La nostra comunità è sconvolta da quanto accaduto" scrive in un post su Facebook Domenico Venuti, sindaco di Salemi, paese del Trapanese di cui era originaria la donna. "Non ci sono parole per descrivere il dolore per una tragedia assurda e inaccettabile. Esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia a nome mio, dell'amministrazione e di tutta la città di Salemi. Ci stringiamo ai familiari nel ricordo di una ragazza solare che amava la vita. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Salemi: è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il femminicidio. Ciao Marisa...".

