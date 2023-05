Accoltella la moglie alla gola e poi chiama il 112

Ancora una tragedia familiare. Un uomo di 75 anni è stato arrestato a Prato con l'accusa di avere accoltellato la moglie mentre erano nella loro casa. Subito dopo averla ferita, è stato lui stesso a chiamare il numero unico per le emergenze. L'uomo è stato ammanettato, la moglie è in fin di vita in ospedale.

Di loro sappiamo che si chiamano Franco Mengoni e Franca Fiorvanti (80 anni). Per anni i due hanno gestito un'azienda tessile. L'allarme è scattato intorno alle 5 di oggi, 23 maggio. Franca era in una pozza di sangue con ferite alla gola e al torace. Le sono state provocate con un coltello da cucina. A impugnare la lama sarebbe stato il marito che poi però ha chiamato i soccorsi, permettendo a carabinieri, polizia e 118 di entrare in casa. L'uomo è stato arrestato. Il sostituto procuratore Petrocchi sta cercando di ricostruire movente ed esatta dinamica dei fatti.