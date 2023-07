Investito dall'auto della moglie, muore sotto gli occhi dei tre figli

La vittima del terribile dramma che si è consumato poco prima delle 22 di mercoledì sera 19 luglio in via Dante a Prevalle, in provincia di Brescia, è Prabjot Singh. Il 53enne di origine indiana, ma di casa nel paese ai piedi della Valle Sabbia, è stato involontariamente investito dall'auto guidata dalla moglie mentre era in sella alla sua bicicletta. A bordo della macchina, una Suzuki Wagon R+, c'erano anche i tre figli della coppia, tutti minorenni. Per il povero Prabjot non ci sarebbe stato nulla da fare: è morto sul colpo, sotto gli occhi dei familiari. Mancavano poche decine di metri e sarebbero tornati tutti a casa. Fino al drammatico epilogo.

Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia stradale di Salò, il 53enne e la moglie stavano entrambi rincasando - lui in bici e lei in auto - sotto il diluvio di mercoledì sera (un violento temporale, ha pure grandinato) e si sarebbero incrociati per caso. Lui si sarebbe voltato proprio per salutare i familiari. Un gesto che gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio, complice anche l'asfalto scivoloso a causa del forte temporale abbattutosi ieri sulla zona. A quel punto sarebbe caduto dalla bici, scivolando e finendo sotto l'auto guidata proprio dalla consorte.

La moglie avrebbe provato disperatamente ad evitarlo: ha sterzato, concludendo la sua corsa su un cordolo spartitraffico, ma la manovra si è rivelata purtroppo inutile, così come i disperati tentativi di rianimare il marito. La donna è rimasta lievemente ferita: è stata soccorsa da un'ambulanza e ricoverata in ospedale a Gavardo, in codice giallo, anche per il forte shock subìto. Sul posto anche l'automedica, oltre ai vigili del fuoco. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Salò. Le forze dell'ordine, su indicazione della magistratura, hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell'incidente.

