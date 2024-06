Coppia massacrata in casa, l'ex della figlia confessa: aveva pianificato la mattanza

Nessuna rapina, nessun assalto da parte di un estraneo ma una vendetta pianificata e studiata da parte dell'ex fidanzato della figlia, che non si rassegna per la fine della relazione. Ecco lo scenario in cui sarebbe maturata la brutale aggressione a colpi di mannaia subita domenica da una coppia di Celesia, frazione di San Colombano Certenoli (Genova).

Karin, 65 anni, è in casa e sta chiudendo le imposte per mettersi a letto quando un uomo appostato in terrazza la blocca. Ha una mannaia in mano. Uccide il cane e ferisce la donna. Lei urla e in suo aiuto arriva il marito Angelo, 62 anni. Viene colpito anche lui. L'aggressore poi ruba le chiavi dell'auto e fugge, ma perde il controllo dell'auto e prosegue la fuga a piedi. Marito e moglie intanto vengono soccorsi. Sono gravissimi. Hanno ferite al volto e alla testa. I vicini sentono le richieste disperate di aiuto e lanciano l'Sos. Intervengono i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco che caleranno dalla finestra le barelle che non passano dalla scala a chiocciola della casa.

I sospetti si concentrano subito sull'ex fidanzato di Giulia, la figlia della coppia. Da quando la relazione è finita ha iniziato a essere aggressivo e minacciare la ragazza e i suoi familiari. Ti ammazzo il cane, seguirà il karma" sarebbe uno dei messaggi inviati alla giovane. Il ragazzo - Andrea Bandini, 25enne nato a Mosca ma con cittadinanza italiana - viene rintracciato e fermato. Sottoposto a interrogatorio confessa di essere lui l'autore dell'aggressione.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti Andrea non si era rassegnato alla fine della sua storia e aveva iniziato a tormentare la ragazza, fino alle minacce di fare del male ai suoi cari. Dalle parole è però passato ai fatti. Sempre secondo l'accusa il suo è stato un piano preparato nei dettagli. Il venerdì Andrea lascia la casa dove vive in affitto a Chiavari, stacca il cellulare e si rende irreperibile. Il sabato entra in una casa disabitata a pochi metri dall'abitazione dei genitori della sua ex. Domenica sera si arrampica lungo la parete esterna della villetta fino a raggiungere la terrazza della casa dove Karin stava per chiudere le imposte. Inizia il massacro. Poi la fuga, terminata con l'arrivo dei carabinieri. Andrea, portato in caserma, non regge e confessa. Adesso risponde di duplice tentato omicidio continuato e aggravato dalla crudeltà e uccisione di animali. Intanto Il padre e la madre di Giulia, ricoverati entrambi in prognosi riservata al policlinico San Martino di Genova lottano tra la vita e la morte.