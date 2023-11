Cena a base di funghi, marito e moglie avvelenati: cosa hanno mangiato

Si sono sentiti male dopo la cena. Hanno mangiato funghi raccolti in un prato cittadino e sono finiti in ospedale con una grave intossicazione. È successo a Treviso a una coppia di coniugi. Dopo aver consumato funghi raccolti qualche giorno prima, martedì sera marito e moglie si sono recati al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso con sintomi riconducibili a una sospetta intossicazione da funghi. L'ipotesi è stata poi confermata dai tecnici della "prevenzione esperti micologi" dell'Ulss 2, allertati dal personale del pronto soccorso. I due sono quindi stati ricoverati in medicina d'urgenza con una grave insufficienza epatica.

Quali funghi hanno mangiato? Tra le specie raccolte dalla coppia, i micologi hanno identificato alcuni esemplari di lepiota di piccola taglia, una specie velenosa-mortale per l'elevato contenuto di amatossine, responsabile di gravi intossicazioni e il cui consumo deve essere assolutamente evitato.

La lepiota (nella prima foto qui sotto) è un genere di funghi appartenente all'ordine "Agaricales". Il cappello presenta solitamente squame di colore marrone, hanno lamelle fitte e bianche e un gambo slanciato ma tozzo. I colori del cappello, delle lamelle e delle squame sono elementi significativi per la determinazione esatta della specie, come anche l'odore e il sapore. Tutte le specie di lepiota sono da considerarsi tossiche, e in particolare sono da evitare assolutamente quelle di piccole dimensioni. Alcune possono risultare mortali.

La lepiota può essere confusa con la mazza di tamburo (nome scientifico "macrolepiota procera", nella foto qui sotto). Quest'ultimo è un fungo commestibile, seppure con cautela e con una prolungata cottura: va consumato solo il cappello e non il gambo. È molto comune nei boschi di latifoglie o di conifere, come nei prati, nelle radure e sui bordi della strada. A differenza della lepiota, ha un gambo molto più slanciato e sottile, con un anello e una squamatura color caffelatte.

Non è il primo episodio di intossicazione grave da funghi in questa stagione: per questo è importante, se non indispensabile, far controllare tutti i funghi raccolti prima del loro consumo, anche se si ritiene di essere raccoglitori esperti. I controlli sulla commestibilità dei funghi freschi raccolti dai privati cittadini sono gratuiti e vengono effettuati dagli esperti micologi dei dipartimenti di prevenzione delle Asl.

Continua a leggere su Today.it...