Marito e moglie sono caduti da un balcone

Marito e moglie sono rimasti feriti dopo essere caduti da un balcone e aver fatto un volo di circa tre metri. È successo la scorsa notte in via Giulio Verne, a Palermo. Entrambi sono ricoverati in ospedale. Sulla vicenda, ancora poco chiara, sono in corso le indagini dei carabinieri. Al momento l'ipotesi più accreditata è che i due coniugi - 35 anni lei e 41 lui - stessero litigando (pare per motivi di gelosia) e durante la discussione si siano reciprocamente strattonati e spintonati.

Al culmine di questa fase uno dei due potrebbe aver spinto con maggiore violenza l'altro che, perdendo l'equilibrio, si sarebbe afferrato al coniuge trascinandolo con sé. Sarà complesso accertare se il gesto sia stato istintivo o intenzionale. Gli investigatori stanno anche ascoltando alcuni testimoni che potrebbero aver visto o sentito qualcosa. Intanto i due sono stati trasportati con un'ambulanza in ospedale.

La donna si trova ricoverata all'ospedale Civico, mentre l'uomo al trauma center dell'ospedale Villa Sofia. Entrambi hanno riportato solo lievi ferite e nessuno dei due è in pericolo di vita.