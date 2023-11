"Ha nascosto una pistola", ragazzino salva mamma e fratelli dal papà violento

"Papà ha nascosto una pistola", poche drammatiche parole pronunciate da un ragazzino sono bastate per evitare il peggio. Un 51enne è stato arrestato dai carabinieri di Montecatini (Pistoia) con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione. A fare scoprire la presenza dell'arma è stato uno dei figli, che ha avvisato i carabinieri intervenuti per sedare la lite tra i genitori.

Un vicino di casa ha sentito le urla e ha chiamato i militari. Quando la pattuglia è arrivata, la moglie dell'arrestato, 38enne, ha raccontato di azioni violente compiute dal marito fin dal 2020 anche alla presenza dei tre figli minori. Il motivo? La gelosia che lo avrebbe portato anche a controllarle continuamente il cellulare, a minacciarla di morte e isolarla dalle amiche.

Uno dei figli della coppia ha poi detto di avere visto il padre nascondere una pistola. Sospetto confermato: i carabinieri hanno trovato una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa in un capanno degli attrezzi, pertinenza dell'abitazione. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Prato.

