Marito e moglie trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti nella loro casa di via Donizetti ad Agropoli (Salerno) oggi 22 gennaio. Si tratta di Vincenzo Carnicelli, 63 anni, e Annalisa Rizzo 43 anni. L'ipotesi è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio: il marito avrebbe ucciso la moglie a coltellate e poi si sarebbe tolto la vita. Le indagini sono però alle battute iniziali e nessuna pista è esclusa.

I rilievi sono condotti dai carabinieri, che hanno iniziato a perlustrare l'appartamento e a ricostruire i contatti della coppia. Carnicelli era pizzaiolo mentre la moglie era impiegata in banca. Lasciano una figlia ancora minorenne. Da stabilire orario esatto e causa della morte. A far scattare l'allarme è stata la mamma della donna che si è rivolta ai carabinieri dopo aver visto che la figlia non rispondeva alle telefonate. (Articolo in aggiornamento)

Leggi le altre notizie di cronaca su Today.it...