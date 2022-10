Roberto e Silvia, marito e moglie trovati morti: ipotesi omicidio-suicidio

Choc a Taranto dove nella tarda serata di ieri due persone, marito e moglie, sono state trovate morte. A dare l'allarme è stato il figlio della coppia, che non riusciva a contattare il padre e la madre. Le vittime sono Roberto Delli Santi e Silvia Di Noi.

La moglie, infermiera di 52 anni, secondo una prima ipotesi è morta per soffocamento. Il corpo è stato trovato nell'appartamento di famiglia in Viale Virgilio. Sul cadavere non c'erano altri segni di violenza. Il marito, sottufficiale di Marina di 50 anni, è stato trovato impiccato in una villa appena fuori città, a San Vito.

Sul caso indaga la polizia, che ipotizza si possa trattare di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto la scientifica per i rilievi. Marito e moglie vengono descritti come una coppia tranquilla, la donna sembra avesse dei problemi di salute. Cosa sia accaduto tra i due nelle ultime ore resta un mistero, spetta alla polizia chiarirlo.