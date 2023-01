Marito e moglie scomparsi da mesi: si teme per la loro vita

Una coppia di ultrasettantenni di nazionalità belga è irreperibile da mesi. Marito e moglie erano partiti alla volta dell'Italia, con destinazione la provincia di Arezzo, dove hanno una casa, ma di loro si sono improvvisamente perse le tracce. E così i familiari hanno deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per cercare di avere una risposta agli angoscianti dubbi che aleggiano attorno alla loro scomparsa. I parenti che hanno denunciato la sparizione della coppia sono assistiti dall'avvocato Emiliano Bartolozzi.

La casa di Capolona vuota e le bollette non pagate

I due coniugi erano partiti dal Belgio nella seconda metà del 2022: destinazione Italia. Hanno infatti una seconda abitazione nel comune di Capolona dove trascorrono abitualmente parte dell'anno. Ma probabilmente a destinazione non sono mai arrivati. La casa del Basso Casentino è infatti attualmente vuota, le bollette delle utenze risultano - da mesi - non pagate. I telefoni dei due anziani sono staccati. E così i parenti, tra cui uno dei figli, hanno deciso di approfondire i contorni dell'inquietante sparizione. Nulla, nella vita condotta finora tranquillamente dalla coppia, farebbe ipotizzare un volontario allontanamento: perché tagliare i ponti così, all'improvviso? Il dubbio angosciante di uno dei figli e degli altri parenti è che sia accaduto loro qualcosa di male: temono per la vita dei due ultrasettantenni. E così hanno deciso di chiedere aiuto alle autorità italiane per fare luce sull'accaduto. Nel viaggio verso l'Italia, secondo la versione dei parenti che hanno presentato l'esposto alla Procura aretina, ci sarebbe stato anche uno dei figli. Ma con questa persona i familiari, allarmati dalla sparizione dei due anziani, hanno difficoltà a mettersi in contatto.