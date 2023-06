L'emoticon su WhatsApp salva una donna dalle botte del compagno

"Se ti mando l'icona del pollice alzato, allora chiedi aiuto". Questo l'accordo tra due amiche, il patto che ha permesso all'una di salvare l'altra dal compagno e dalle sue violenze. I carabinieri di Casamicciola Terme (Napoli) sono stati allertati da una donna che ha chiesto loro di intervenire a casa dell'amica, aveva ricevuto la richiesta in codice. La segnalazione si è rivelata corretta: quando sono arrivati nell'appartamento hanno trovato una donna in lacrime. Lei, nonostante un livido sull'occhio destro, ha minimizzato. In quel momento è intervenuta la figlia di 12 anni: "Arrestate papà perché picchia mamma". I militari hanno capito che l'uomo era ancora in casa: l'hanno infatti sorpreso sul retro mentre stava provando a scappare.

Dagli accertamenti è emerso che le violenze duravano da anni. Domenica l'ennesimo episodio: due pugni alle tempie e uno sull'occhio. Tutto davanti agli occhi della figlia.

