Donna sfregiata dal marito: pestata a sangue e accoltellata al volto

Lei con il volto insanguinato e tumefatto, lui con il sangue di lei sulle mani. Un uomo di 47 anni, cittadino peruviano, è stato arrestato lunedì sera dalla polizia a Milano con l'accusa di lesioni aggravate dopo aver pestato a sangue e sfregiato sua moglie, una connazionale di 56 anni. L'allarme è scattato verso le 22 di lunedì 4 aprile, con i vicini di casa della coppia - che vive in zona Navigli - che hanno chiesto aiuto al 112 preoccupati dalle urla che arrivavano dall'abitazione dei due.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la vittima ha aperto la porta con il volto pieno di sangue e con un profondo taglio sulla guancia sinistra. La 56enne è stata accompagnata al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso: i medici le hanno suturato la ferita e l'hanno trattenuta in osservazione, fortunatamente non in pericolo di vita. Il marito è stato invece portato in questura e poi arrestato.

In casa sono stati trovati alcuni cocci di bottiglia che l'aggressore, al termine della lite, avrebbe usato per sfregiare la moglie. Stando a quanto riferito dalla questura, non risulterebbero vecchi interventi della polizia per episodi violenti nel passato.