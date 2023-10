La donna picchiata e rinchiusa in un garage: fermato il marito

Picchiata e rinchiusa nel garage di una villetta dal marito. Questo l'incubo vissuto da una donna della provincia di Caserta, che è riuscita a liberarsi e raccontare tutto ai carabinieri. I militari, dopo ricerche durate 24 ore, hanno rintracciato e fermato l'uomo: un 35enne albanese.

Tutto accade tra il pomeriggio di sabato e l'alba di domenica, quando la donna è riuscita a evadere dalla sua prigione. Secondo quanto denunciato, la donna avrebbe subito violenze e minacce di morte da parte del marito, anche in presenza del figlio di soli 9 anni. L'uomo l'avrebbe costretta a seguirlo in una villetta disabitata nel comune di Maddaloni, l'avrebbe quindi picchiata e rinchiusa nel garage portandole via il bimbo (poi affidato ai nonni).

I carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno rintracciato il 35enne in un'abitazione della cittadina in provincia di Caserta, dove si era nascosto per sfuggire alla cattura. È stato bloccato e accompagnato in caserma dove è stato sottoposto a fermo. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, percosse e sequestro di persona

