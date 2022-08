Ottantenne spara alla moglie e si barrica in casa

Paura oggi 22 agosto a Bacoli (Napoli) dove un uomo ha sparato a una moglie e poi si è barricato in casa. La vittima, che è stata soccorsa e portata in ospedale, ha 77 anni. Il marito ne ha 80.

I contorni della vicenda sono tutti da chiarire. Certo è che tutto è accaduto in pochi minuti. In via Terme Romane sono stati segnalati degli spari. Sul posto sono arrivati soccorritori e carabinieri. Hanno trovato la 77enne ferita, raggiunta da due proiettili di piccolo calibro. E' stata stabilizzata e portata all'ospedale di Pozzuoli. Non sarebbe in pericolo di vita. Il marito si è invece barricato in casa. Sono state avviate le procedure di negoziazione per convincerlo a uscire. Cosa abbia portato al ferimento resta invece un mistero.