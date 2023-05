Litiga con la moglie, le getta alcol sul viso e le dà fuoco

Una donna di 32 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Brindisi per ustioni al volto e ferite provocate da un'arma da taglio. Ad aggredirla sarebbe stato il marito, che adesso è ricercato.

Questa la ricostruzione di quanto sarebbe accaduto. Tra marito e moglie scoppia una feroce lite nella loro casa di Galatone (Lecce) e lui, cittadino marocchino da tempo in Italia, getta dell'alcol sul viso della compagna e tenta di darle fuoco. Lei si difende, viene colpita con un coltello all'addome e al fianco. Sanguinante, riesce ad aprire la porta di casa e raggiungere quella della madre che abita a pochi metri. Da qui parte la chiamata al 118. Sul posto arrivano i sanitari e i carabinieri.

Come si legge su LeccePrima, è stata la stessa vittima a indicare nel marito l'aggressore. Stando a quanto riferito proprio dalla 32enne, le avrebbe bagnato volto e capelli con alcool per poi innescare una fiammata con un accendino. Poi le coltellate. L'uomo sarebbe quindi scappato con la Lancia Y della moglie e portando con sé un borsello contenente del denaro.

La donna è stata portata in ospedale: prima al centro ustioni e poi in sala operatoria. Adesso è in rianimazione. Il marito è ricercato. I carabinieri hanno sentito anche la madre della 32enne. Che la relazione fra i due non fosse serena, è attestato da diversi episodi. A gennaio, per esempio, l’uomo era stato arrestato in flagranza dai carabinieri per maltrattamenti, ma la donna non ha presentato denuncia.

"Una notizia che lascia sgomenti - commenta il sindaco di Galatone Flavio Filoni -. Una violenza inaudita, un gesto che non può avere alcuna giustificazione e che condanno fortemente. Ripongo la mia fiducia nelle forze dell'ordine e mi auguro che l'autore venga consegnato al più presto alla giustizia.Esprimo la mia personale solidarietà a quella donna, vittima incolpevole, augurandole di tornare presto a casa".

