Litigano per il gatto, marito aggredisce la moglie con 5 coltellate

La lite furiosa tra moglie e marito degenera: lui afferra un coltello e la colpisce per cinque volte. Motivo della contesa: il gatto. Lei vuole tenerlo, lui no. Adesso l'uomo è stato rinviato a giudizio per tentato omicidio. L'episodio è riportato da BresciaToday.

La Procura di Cremona ha chiesto il rinvio a giudizio - prossima udienza il 19 giugno - per il 55enne di Ostiano che lavora come addetto alle pulizie in una falegnameria di Alfianello. L'uomo è stato arrestato il 30 luglio di un anno fa. Per l'accusa ha colpito cinque volte la moglie 52enne al culmine di una lite per il gatto. All'arrivo dei carabinieri, aveva le mani ancora sporche di sangue.

La donna è rimasta per giorni in ospedale tra la vita e la morte. I tagli all'addome e al collo hanno richiesto molte cure ed è stata sottoposta a una delicata operazione chirurgica. Il marito ha più volte detto di essersi pentito e tramite il suo avvocato ha chiesto perdono alla moglie.