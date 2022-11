Coltello in mano e bombola di gpl in soggiorno, tenta di uccidere moglie e figli: arrestato

Tragedia sfiorata a Quistello, in provincia di Mantova, dove un 39enne ha minacciato la moglie di fare saltare in aria la loro casa arrivando a piazzare una bombola di gpl (privata della valvola di sicurezza) nel soggiorno. L'uomo è stato poi arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'uomo dopo una lite con la moglie, armato di un grosso coltello, avrebbe posizionato una bombola di gpl nel soggiorno dell'abitazione e avrebbe aperto la valvola di sicurezza. Fortunatamente la donna, comprese le intenzioni del marito, è riuscita a mettersi in salvo, portando con sé i figli minori. Ha poi chiamato il numero unico d'emergenza 112. L'uomo l'avrebbe anche inseguita con l'auto, tentando più volte di investirla. Solo il tempestivo intervento di diverse pattuglie dei carabinieri ha evitato il peggio. Il 39enne, che appariva in evidente stato di alterazione anche per abuso di alcool, è finito in carcere.