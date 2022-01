Donna uccisa a coltellate: fermato il marito 80enne

Donna uccisa con una coltellata al torace. Fermato il marito 80enne. La tragedia si è consumata ieri sera intorno alle 20. A trovare il corpo della donna in casa è stato il figlio della coppia che ha dato l’allarme.

Il fatto è avvenuto a Livorno. Dopo l’allerta, sul posto è arrivata un’ambulanza con il medico e il personale sanitario che, una volta entrati nell'appartamento, hanno tentato tutte le manovre per rianimare la donna, senza tuttavia riuscire a salvarle la vita. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno trovato l'uomo in un angolo e la donna riversa a pancia in giù. I militari dell'Arma hanno a lungo proseguito gli accertamenti e portato via l'uomo. In caserma, per essere ascoltato, anche il figlio della vittima.

Il marito, sotto choc, è stato portato in caserma, dove ha ammesso le sue responsabilità. L'80enne non ha però saputo spiegare cosa abbia fatto scattare la violenza. Al momento è in stato di fermo. A indagare sono i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Livorno. Ascoltato anche il figlio della coppia.