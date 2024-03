Pistola in faccia a moglie e figlia neonata, poi i capelli strappati e la violenza sessuale

Anni di soprusi, violenze, maltrattamenti in famiglia. È stato condannato a sei anni di carcere e al pagamento di una provvisionale di diecimila euro il marito (e padre) violento, un 34enne di nazionalità indiana, che per lungo, lunghissimo tempo avrebbe vessato e maltrattato la moglie, sua connazionale di 32 anni, mamma di una bambina che oggi ha poco più di un anno. Tanti, troppi gli episodi portati all'attenzione dei giudici dal pubblico ministero Marzia Aliatis, titolare delle indagini eseguite insieme ai carabinieri. Inevitabile dunque la condanna, con rito abbreviato (e quindi con uno sconto di un terzo sulla pena). L'accusa aveva chiesto otto anni di reclusione.

Tra gli episodi più sconcertanti ce n'è uno che risale all'estate scorsa. Armato di una pistola Beretta, l'uomo l'avrebbe puntata in faccia a moglie e figlia (che all'epoca aveva pochi mesi di vita), minacciandole di morte, non prima di averle colpite e ferite entrambe, dopo aver strappato anche i capelli alla giovane donna. È stata proprio questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso: in fuga dall'ennesimo maltrattamento, la vittima ha trovato la forza e il coraggio di denunciare tutto.

I soprusi e i maltrattamenti sarebbero proseguiti per anni, forse per tutta la durata della loro relazione. I due si erano conosciuti a Milano, poi trasferiti a Brescia. La 32enne sarebbe stata vittima di una violenza sessuale, infinite aggressioni, e sarebbe stata persino trascinata per diversi metri con il braccio incastrato nella portiera dell'auto. Tante le minacce anche ai familiari della donna.

Ora l'incubo è finito: dopo la denuncia e le indagini, il coniuge violento è stato arrestato e condannato. Oggi mamma e bambina vivono a Cremona, al sicuro.