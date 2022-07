Marmolada, almeno sei morti nella catastrofe climatica che mette in guardia l'Italia

L'ondata di caldo che ha portato a temperature anche oltre i 10 gradi in vetta: questa sarebbe la principale causa della tragedia avvenuta ieri domenica 3 luglio sul ghiacciaio della Marmolada, il più grande delle Alpi italiane, dove il distacco di un seracco ha provvocato una valanga di neve, ghiaccio e roccia su diverse cordate di escursionisti che stavano salendo verso la vetta della regina delle Dolomiti. Il ghiacciaio è crollato nei pressi della località Punta Rocca, lungo il percorso normalmente intrapreso per raggiungerne la vetta. Il filmato girato da un rifugio vicino al disastro mostra neve mista a roccia che rotola giù per le pendici della montagna con un fragore.

Almeno sei i morti, otto feriti ma anche un alto numero di dispersi, almeno 16, che difficilmente potranno essere recuparati vivi: dopo la sospensione notturna le operazioni di ricerca di possibili sopravvissuti continueranno anche oggi. Il Soccorso alpino ha attivato un numero verde per consentire segnalazioni a persone che non hanno avuto notizie di parenti che sono andate in escursione sul ghiacciaio. Il capo del governo italiano Mario Draghi ha inviato un messaggio su Twitter "le sue più sincere condoglianze" alle vittime e alle loro famiglie.

Il crollo della Marmolada "è la conseguenza delle condizioni meteorologiche attuali, vale a dire un episodio di caldo precoce che coincide con il problema del riscaldamento globale", ha spiegato all'AFP il professor Massimo Frezzotti, del dipartimento di Scienze dell'Università Roma 3. "Da quello che si vede nelle immagini, il crollo è stato significativo. Si può notare che c'è una grande quantità di acqua perché lo scioglimento "è accelerato nelle Alpi. Abbiamo vissuto un inverno estremamente arido, con un deficit di precipitazioni dal 40 al 50% Le condizioni attuali del ghiacciaio corrispondono a metà agosto, non all'inizio di luglio", secondo il ricercatore.

Quello che è certo è che il ghiacciaio della Marmolada vive la sua estate più difficile: le scarse precipitazioni nevose dell'inverno e il caldo prematuro già dalla seconda decade di maggio 2022 hanno ridotto l'estensione e lo spessore del ghiacciaio più famoso del nostro arco alpino. Negli ultimi due giorni le temperature hanno fatto segnare valori davvero anomali: massime fino a +11°C e minime notturne non inferiori a +6°C: temperature elevatissime per quelle quote e le conseguenze purtroppo sono sotto gli occhi di tutti.

La portavoce dei soccorsi ha descritto "una valanga di neve, ghiaccio e roccia che sul suo cammino ha colpito la strada di accesso quando erano presenti diversi cordati, alcuni dei quali sono stati spazzati via". "Il numero definitivo degli alpinisti coinvolti non è ancora noto", ha aggiunto.

Nelle immagini trasmesse dal Soccorso alpino, si possono vedere i soccorritori al lavoro nei pressi del luogo del disastro sorvolato dagli elicotteri per trasportare le vittime a valle fino al villaggio di Canazei, non lontano dal luogo da dove parte la funivia che conduce alla sommità del ghiacciaio. Il lavoro dei soccorritori, aiutati dalle unità cinofile, è stato particolarmente difficile, perché hanno dovuto estrarre i corpi dalla ganga di ghiaccio mista a roccia dove si trovavano. È stata attivata anche una cellula di psicologi per aiutare i parenti delle vittime.

Secondo il rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pubblicato il 1° marzo, lo scioglimento di ghiaccio e neve è una delle 10 principali minacce causate dal riscaldamento globale, sconvolgendo gli ecosistemi e minacciando alcune strutture infrastrutturali. L'IPCC indica che i ghiacciai in Scandinavia, nell'Europa centrale e nel Caucaso potrebbero perdere dal 60 all'80% della loro massa entro la fine del secolo.

Poche ore prima del crollo Local Team aveva intervistato un esperto proprio sulla situazione critica del ghiacciaio.