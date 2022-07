Marmolada, individuati altri resti nella zona del disastro

La Marmolada continua a restituire resti umani. I soccorritori, impegnati per il secondo giorno consecutivo nelle ricerche via terra nella zona dove domenica si è staccata parte di un ghiacciaio travolgendo un gruppo di escursionisti, hanno individuato "attrezzatura tecnica e resti organici".

L'ultimo bilancio di questa tragedia è di 11 persone decedute o disperse e 8 feriti. Ci sono tre veneti e una donna trentina tra i sei morti che per ora hanno un nome. I carabinieri del Ris sono al lavoro per identificare tutte le vittime con la comparazione del dna. Quanto ai resti trovati si deve capire se appartengono a vittime già individuate o meno.

Le ricerche da terra oggi sono portate avanti col coordinamento della Protezione civile di Canazei. In quota operano 14 donne e uomini del Soccorso alpino e speleologico trentino, il soccorso alpino della guardia di finanza con due unità cinofile, gli uomini del centro addestramento alpino di Moena della polizia, i vigili del fuoco di Trento e la squadra di soccorso alpino dei carabinieri. "Le operazioni - dicono dalla Provincia di Trento - sono iniziate alle 6.15 e si concluderanno finché le condizioni meteo di sicurezza lo renderanno possibile. La stabilità del ghiaccio viene monitorata in diretta dagli esperti del Centro per la Protezione civile dell’Università di Firenze, che collaborano con l’Ufficio previsioni e pianificazione della Provincia autonoma di Trento, attraverso i dati raccolti da radar interferometrici e doppler".

Nei giorni scorsi, proprio per l'elevata instabilità dell'area, le ricerche sono state condotte soprattutto con i droni. Adesso alcune zone vengono nuovamente perlustrate perché una volta sciolta la neve potrebbero emergere nuovi dettagli prima impossibili da vedere.

Domani tutta la valle sarà in lutto. "Ci sarà un minuto di silenzio, la sospensione di tutte le attività lavorative per un momento comune di raccoglimento e la messa di suffragio concelebrata dagli arcivescovi di Trento e Vicenza". L'annuncio è del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Per tutta la giornata i comuni di Canazei, Moena, San Giovanni di Fassa, Mazzin, Soraga e Campitello di Fassa avranno le bandiere a mezz'asta.