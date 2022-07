Marmolada, l'ultimo bilancio: "11 persone morte o disperse"

"Il bilancio di questa tragedia è pressoché definito: stiamo parlando di 11 persone decedute o disperse", di cui tre veneti e una donna trentina tra i quattro morti che per ora hanno un nome. "Degli otto feriti sette sono ancora in ospedale e un paio sono gravi". A tracciare l'ultimo bilancio della tragedia avvenuta sulla Marmolata è stato questa mattina il presidente della Regione Veneto Luca Zaia prima di entrare nel quartier generale dei soccorsi allestito dopo la valanga di domenica 3 luglio.

Nelle scorse ore le ricerche della protezione civile trentina e del soccorso alpino hanno consentito di individuare e recuperare i resti di altri due escursionisti. Le due salme sono state individuate dai droni e quindi recuperate dai soccorritori in elicottero. "I resti - ha spiegato il presidente del soccorso alpino nazionale Maurizio Dellantonio - sono stati ritrovati nella zona media della frana in prossimità del Gran Vernel".

L'area era già stata perlustrata nei giorni scorsi, ma la situazione è cambiata per lo scioglimento di una parte del ghiaccio. Tra gli alpinisti deceduti a causa del distacco del seracco del ghiacciaio, ad oggi sono quattro quelli identificati: la trentina Liliana Bertoldi, il vicentino Tommaso Carollo (la cui compagna, sopravvissuta, è attualmente ricoverata al Santa Chiara di Trento), il 27enne Filippo Bari e la guida alpina Paolo Dani. Tra i 7 escursionisti non identificati, in due casi si è in attesa della conferma delle autorità consolari, mentre per altri tre sono in corso gli accertamenti svolti grazie al confronto del Dna dei resti con quello dei parenti.

Le ricerche proseguono

Intanto sulla montatagna le operazioni di ricerca proseguono attraverso l'utilizzo di droni. Sono state organizzate delle squadre di recupero sul terreno, supportate da un elicottero per "evacuare immediatamente le persone impegnate nella ricerca" in caso di pericolo o di movimento del ghiacciaio soprastante, che viene costantemente monitorato. Le operazioni avverranno infatti garantendo le condizioni di sicurezza degli operatori attraverso speciali tecnologie per il monitoraggio dei movimenti del ghiacciaio.

"Questa tragedia ha tutti i connotati di una tragedia inevitabile, unica nel suo genere: è venuto giù un grattacielo di 70 piani" ha detto il governatore veneto Zaia facendo il punto della situazione. "Continueremo le ricerche per fare in modo di riportare a casa tutti, di identificare tutti e lavoreremo fino in fondo per questo". Secondo il presidente del Veneto pensare a un modello che possa calcolare il rischio sui ghiacciai è complesso e anche l'idea delle 'bandiere rosse' potrebbe comportare la presenza "per prudenza" di bandiere 'perenni'. "Bisogna ricordare - ha concluso Zaia - che nessuna attività umana è a rischio zero".