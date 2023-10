Marta fatta a pezzi per 20 euro: perché il suo killer era libero

Uccisa per qualche euro. Quasi attirata in trappola e finita con una coltellata alla gola, con la speranza di poter usare i suoi soldi ogni mese. Anche se di soldi Marta Di Nardo - la 60enne uccisa a Milano dal suo vicino di casa, reo confesso, Domenico Livrieri - ne aveva davvero pochi. Eppure, il 46enne che ora si trova in carcere con le accuse di omicidio volontario, soppressione e vilipendio di cadavere, non ci avrebbe pensato due volte prima di ammazzarla, anche se adesso si dice "dispiaciuto". Lunedì mattina, dopo l'interrogatorio di convalida che si è tenuto nelle scorse ore a San Vittore, il gip Alessandra Di Fazio ha convalidato il fermo disposto nella notte di sabato dal pm Leonardo Lesti e disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere, anche se il suo avvocato, il legale Diego Soggu, aveva chiesto il ricovero in una struttura psichiatrica.

Nel provvedimento viene ricostruito il folle piano - che forse un piano non era - del presunto assassino, che con Marta condivideva il palazzo al civico 14 di via Pietro da Cortona: lei nella scala D, lui nella scala C. Da un mesetto circa avevano iniziato a frequentarsi aiutandosi a vicenda: a fare i conti con la ludopatia e i problemi psichiatrici Marta, a combattere la tossicodipendenza Domenico. La mattina del 4 ottobre, la tragedia. Il 46enne, stando a quanto lui stesso ha raccontato nell'interrogatorio, aveva contattato la vittima sul cellulare perché "doveva restituirle 20 euro". Quando lei lo avrebbe raggiunto a casa, si sarebbero seduti sul bordo del letto e appena lei si è girata, lui le avrebbe sferrato un fendente al collo, con un coltello "nascosto precedentemente sotto la coperta". A quel punto, il killer avrebbe ripulito il piccolo bilocale e avrebbe nascosto il corpo sotto il letto.

Poi, dopo una settimana, avrebbe "deciso di tagliarla a metà con lo stesso coltello utilizzato per ucciderla e dopo aver avvolto ciascun pezzo all’interno di due coperte, riponeva tutto nella botola, sperando di non essere scoperto". Una speranza naufragata venerdì pomeriggio, quando i carabinieri del nucleo investigativo - guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino - hanno trovato il cadavere nel soppalco della cucina di casa Livrieri, dove sono stati trovati anche un Postamat, due Postepay e un libretto postale di Marta, oltre che il suo telefono.

In quell'istante è caduto il castello di bugie dell'uomo, che comunque era finito nel mirino degli investigatori fin dal 17 ottobre, giorno in cui il figlio della vittima aveva presentato una denuncia per allontanamento volontario. I militari avevano da subito avuto il sospetto che in realtà di volontario ci fosse ben poco e avevano immediatamente concentrato i sospetti sul 46enne, che alcuni residenti del palazzo avevano visto entrare e uscire da casa della Di Nardo. "Non ho raccontato a nessuno di quello che è successo. Non so perché i giorni successivi mi recavo a casa sua dove mangiavo", aveva ammesso lui stesso ai carabinieri che lo stavano portando in carcere.

E proprio a casa della vittima, dove avrebbe dormito perché non sopportava più l'odore del cadavere nella sua abitazione, il 46enne aveva lasciato un referto medico a suo nome del 18 mattina, che aveva immediatamente indicato ai carabinieri la via da seguire. Il movente di quel delitto, invece, lo ha spiegato lui. Lo avrebbe fatto "per prenderle il bancomat e per poter prelevare tutti i mesi", tanto che dopo l'omicidio - e dopo aver trovato i codice nell'appartamento della 60enne - aveva prelevato 170 euro e aveva cercato di acquistare un biglietto aereo per la Francia.

Nella convalida del fermo il giudice ha rimarcato "l'estrema gravità dei fatti commessi e la personalità dell'imputato capace di crimini efferati come già fatto in passato" - Livrieri ha precedenti per violenza sessuale, furto e rapine -, evidenziando che "l'unica misura applicabile è quella della custodia cautelare in carcere", anche perché in passato per il 46enne era stato disposto un ricovero in una Rems, rimasto però "ineseguito per mancanza di disponibilità, nonostante i ripetuti solleciti del pm alle autorità di competenza". Il 31 marzo 2022, infatti, dopo una condanna per violenza sessuale e lesioni, che lo aveva fatto passare prima dal carcere e poi dalla libertà vigilata, il gip aveva sostituito la misura cautelare con il collocamento in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. L'assenza di posti, però, ha fatto sì che quel 4 ottobre mattina Domenico Livrieri fosse insieme a quella che sarebbe diventata la sua vittima.

