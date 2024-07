Marta Ohryzko morta dopo ore di agonia, il compagno sapeva che era nel dirupo: "Dormi lì"

Marta Maria Ohryzko, la donna di 32 anni trovata senza vita domenica mattina a Ischia dai carabinieri, poteva salvarsi e soprattutto voleva salvarsi. Dopo essere finita in un dirupo ha chiesto auto al suo compagno, lo ha fatto più volte, ma lui ha ignorato i suoi appelli disperati. Ha dato l'allarme permettendo di trovare il corpo quando era troppo tardi. Adesso l'uomo è agli arresti per maltrattamenti ma emergono nuovi elementi: le liti, gli insulti che lui - russo - rivolgeva a Marta Maria solo perché era ucraina. Altri passaggi di questa triste storia invece sono ancora oscuri e potrebbero fare emergere un quadro ancora più desolante.

Partiamo dalla fine, dal ritrovamento di Marta. Il corpo viene recuperato domenica mattina in una scarpata che si trova vicino alla roulotte in cui abitava con il convivente. Si inizia a scavare sulla sua vita e si fanno anche i primi rilievi sul corpo per accertare le cause del decesso.

Nel pomeriggio di martedì 16 luglio il compagno - che si fa chiamare Emiliano - viene fermato per maltrattamenti. Dall'analisi del telefono cellulare emerge una verità spaventosa: Marta Maria ha contattato l'uomo e gli ha chiesto aiuto. Lui quindi sapeva dove si trovava la compagna, sapeva che era in difficoltà.

Gli ultimi messaggi di Marta: "Perdonami... Aiutami"

"Sono caduta... Perdonami... Aiutami ad alzarmi... Con questo mi salvi", scriveva Marta al compagno. Lui non ha alzato un dito. Secondo quanto ricostruito, le prime richieste di aiuto risalgono al primo pomeriggio di sabato: alle 15,45. Le ultime alle 19.33. Ci sono anche due telefonate: alle 21,17, di ben 5 minuti, a cui c'è stata una risposta, e l'ultima alle 21,24, questa senza risposta. Malgrado fosse ferita, per ore e ore quindi la donna ha chiesto aiuto e perdono via cellulare al compagno. Il ritrovamento del cadavere, come detto, avviene domenica. Le ore in mezzo sono quelle dell'agonia di Marta.

Il disperato Sos è emerso dall'analisi delle conversazioni sui cellulari, tradotte dal cirillico. L'uomo avrebbe anche cancellato le chat su WhatsApp, ma i carabinieri le hanno recuperate.

Contro Marta botte e insulti dal compagno: "Ucraini di me..."

Non è tutto qui. La storia di Marta Maria pare fosse scandita da violenze e aggressioni, ma senza denunce formalizzate. Il 41enne avrebbe ripetutamente aggredito e minacciato Marta Maria, anche utilizzando armi come un coltello. In una circostanza le avrebbe bruciato i vestiti e l'avrebbe fatta cadere di proposito su un fuoco acceso, causandole ustioni di secondo grado al gluteo, alle braccia e all'addome. Inoltre, non le consentiva di frequentare e vedere i suoi familiari, che lui russo odiava in quanto ucraini; in un caso, a detta della sorella di Marta, li ha ingiuriati definendoli "ucraini di me*** che devono morire". In diversi casi la donna ha dovuto fare ricorso alle cure nel pronto soccorso dell'ospedale di Lacco Ameno.

Marta morta nel dirupo, la versione del compagno

Ai carabinieri l'uomo avrebbe raccontato di un litigio: lei aveva disatteso i suoi "ordini". Quel giorno la donna aveva bevuto, dice lui. Poi lei si sarebbe allontanata. Ascoltato dal magistrato, avrebbe addirittura raccontato che nella notte tra il 13 e il 14 luglio sarebbe uscito alla ricerca della compagna, trovandola tra la vegetazione e ancora in vita. Le avrebbe detto che "per la notte lei avrebbe dovuto dormire lì".

Cosa non torna nel caso di Marta Maria Ohryzko

Non è ancora chiaro come Marta Maria sia finita in quel dirupo diventato la sua tomba. È caduta scappando? Era inseguita? O forse è stata spinta? Aveva davvero bevuto troppo come dice il compagno? È morta di stenti o per ferite? E perché, trovandosi in difficoltà, ha preferito chiamare e richiamare l'uomo e non le forze dell'ordine? Domande alle quali gli inquirenti devono dare una risposta.